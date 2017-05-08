| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

醫病》追櫻追到鼻水狂流 婦人花粉過敏中醫治療

2017-05-08  21:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名52歲婦人追櫻追到鼻水流不停，原來她對花粉過敏！今年3月她每隔幾天就到賞櫻勝地賞花，造成鼻過敏，嚴重鼻塞、鼻水狂流，就診中醫，發現她體質寒濕、水症多，利用針灸、中藥通鼻竅、調理體質，自己也避免接觸花朵，而且多按摩穴道，症狀大幅緩解。

蓮樺中醫診所醫師林育誠今天指出，有鼻過敏患者大多體質寒濕，這名婦人對花粉過敏又瘋追櫻，加上今年天氣較早變熱又愛吃瓜果消暑，造成症更嚴重，為婦人把脈的脈象也虛弱、舌苔多，更是氣滯、濕氣重。

林育誠先在婦人鼻過敏急性期做針灸通鼻竅，在鼻子經絡相關的迎香、神庭、合谷等穴道上針灸，讓鼻循環變好、緩解鼻過敏症狀，接著開立3天的中藥有辛夷、川芎、升麻等袪寒濕、通鼻竅，之後以茯苓、桂枝等調理體質3至6個月。

林育誠表示，鼻過敏患者在開花季、空污時或季節交替時容易發作，可戴口罩、且避免接觸過敏源和適當運動，增加抵抗力，他也提供在過敏時可按迎香穴、鼻通穴、合谷穴3到5分鐘，及早上起床後搓雙手溫熱後放到鼻翼兩側溫暖鼻子，促進鼻部循環。

廣告
  • 婦人對花粉過敏，追櫻追到鼻塞、鼻水狂流。圖為情境照，人物與新聞無關。（記者蔡淑媛攝）

    婦人對花粉過敏，追櫻追到鼻塞、鼻水狂流。圖為情境照，人物與新聞無關。（記者蔡淑媛攝）

  • 中醫師林育誠建議，按摩鼻翼上方的「鼻通穴」、鼻翼兩邊的「迎香穴」緩解鼻過敏症狀。（記者蔡淑媛攝）

    中醫師林育誠建議，按摩鼻翼上方的「鼻通穴」、鼻翼兩邊的「迎香穴」緩解鼻過敏症狀。（記者蔡淑媛攝）

  • 中醫師林育誠指鼻過敏可早上起床後搓雙手溫熱後放到鼻翼兩側溫暖鼻子，促進鼻部循環。（記者蔡淑媛攝）

    中醫師林育誠指鼻過敏可早上起床後搓雙手溫熱後放到鼻翼兩側溫暖鼻子，促進鼻部循環。（記者蔡淑媛攝）

  • 中醫師林育誠示範為婦人針灸穴道，緩解鼻過敏。圖為情境照。（記者蔡淑媛攝）

    中醫師林育誠示範為婦人針灸穴道，緩解鼻過敏。圖為情境照。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中醫 健康醫療 賞櫻 過敏 醫療資訊 鼻水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：醫病》追櫻追到鼻水狂流 婦人花粉過敏中醫治療


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.