醫病》追櫻追到鼻水狂流 婦人花粉過敏中醫治療
2017-05-08 21:58
〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名52歲婦人追櫻追到鼻水流不停，原來她對花粉過敏！今年3月她每隔幾天就到賞櫻勝地賞花，造成鼻過敏，嚴重鼻塞、鼻水狂流，就診中醫，發現她體質寒濕、水症多，利用針灸、中藥通鼻竅、調理體質，自己也避免接觸花朵，而且多按摩穴道，症狀大幅緩解。
蓮樺中醫診所醫師林育誠今天指出，有鼻過敏患者大多體質寒濕，這名婦人對花粉過敏又瘋追櫻，加上今年天氣較早變熱又愛吃瓜果消暑，造成症更嚴重，為婦人把脈的脈象也虛弱、舌苔多，更是氣滯、濕氣重。
林育誠先在婦人鼻過敏急性期做針灸通鼻竅，在鼻子經絡相關的迎香、神庭、合谷等穴道上針灸，讓鼻循環變好、緩解鼻過敏症狀，接著開立3天的中藥有辛夷、川芎、升麻等袪寒濕、通鼻竅，之後以茯苓、桂枝等調理體質3至6個月。
林育誠表示，鼻過敏患者在開花季、空污時或季節交替時容易發作，可戴口罩、且避免接觸過敏源和適當運動，增加抵抗力，他也提供在過敏時可按迎香穴、鼻通穴、合谷穴3到5分鐘，及早上起床後搓雙手溫熱後放到鼻翼兩側溫暖鼻子，促進鼻部循環。
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