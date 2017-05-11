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醫病》吸菸35年罹喉癌 這個老闆喉嚨全切了

2017-05-11  23:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕62歲的黃姓傢俱公司老闆抽菸35年，3年前「燒聲」1個月以為感冒，發現罹患喉癌，術後又復發，蔓延到整個喉嚨，還阻塞氣管，緊急氣切救命，最後接受機器手臂手術從口腔切除全部喉嚨，現在利用人工發聲器說話，也學習說食道語，恢復良好，他仍奉勸癮君子千萬別抽菸。

黃姓患者罹患喉癌第3期，聲帶長了3公分腫瘤，先接受內視鏡雷射手術切除患部，不料當年就復發且蔓延到整個喉嚨，堵塞呼吸道造成呼吸困難，氣切保命後，必須全喉切掉，他現在以頸部的氣切口取代鼻孔呼吸，利用人工發聲器說話，經復健能唱歌，現在也勤練食道發音說話，朝食道唱歌邁進。

台中榮總喉頭頸科主任王仲祺指出，頭頸癌是男性四大癌症之一，逾9成患者是菸、酒或檳榔造成，包括口咽癌、喉癌、下咽癌等這類呼吸消化道器官，負責呼吸、吞嚥、發聲的重要功能，一旦病變、受傷，影響生活甚鉅。

現在治療方式有開刀、內視鏡和達文西機器手臂手術，王仲祺說，機器手臂可經口切除，而且醫師執刀時視野好、患者失血少、能更完整切除患部，將咽喉功能傷害減到最低，恢復更好。

尤其下咽和全喉切除難度高，王仲祺說，喉嚨緊臨食道和氣管，黃先生接受機器手臂手術，食道黏膜保留得很好，讓他能練習使用食道講食道語，甚至能不用人工發聲器就能講話，至今未復發、飲食正常。

中榮5年來進行經口機器手臂切除下咽癌和全喉切除分有24例和5例，領先亞洲，成功提升癌症控制率和存活率，2篇論文在去年刊登於知名國際期刊《頭頸期刊》（Head &Neck）

王仲琪也提醒，聲音沙啞、進食會嗆到或吞嚥困難，超過1個月就要就醫檢查。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 黃先生全喉切除後，利人工發聲器說話，還能與主治醫師王仲祺合唱。（記者蔡淑媛攝）

    黃先生全喉切除後，利人工發聲器說話，還能與主治醫師王仲祺合唱。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師王仲祺指黃先生罹喉癌將喉嚨全部切除。（記者蔡淑媛攝）

    醫師王仲祺指黃先生罹喉癌將喉嚨全部切除。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師王仲祺指黃先生罹喉癌做以機器手臂做全喉切除，並在頸部做氣切孔取代鼻子，呼吸幾與正常人無異。（記者蔡淑媛攝）

    醫師王仲祺指黃先生罹喉癌做以機器手臂做全喉切除，並在頸部做氣切孔取代鼻子，呼吸幾與正常人無異。（記者蔡淑媛攝）

  • 咽喉癌患者經機器手臂手術切除患部，恢復良好，與醫師王仲祺合影。（記者蔡淑媛攝）

    咽喉癌患者經機器手臂手術切除患部，恢復良好，與醫師王仲祺合影。（記者蔡淑媛攝）

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