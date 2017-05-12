新知》干擾素副作用多 C肝新藥讓7旬翁獲新生

2017-05-12 14:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕70歲的黃先生十多年前診斷罹患胃癌，再被驗出C型肝炎，當年只能用干擾素治療，但副作用發燒、噁心讓他根本無法繼續做療程，兩週瘦了兩公斤。

高雄醫學大學附設中和醫院肝膽胰內科醫師戴嘉言說，之前治療肝炎用干擾素，但很多人出現副作用、也很多人受不了，讓很多患者無法完成治療，不過治療C肝的新藥出來後，幾乎沒有副作用，且有極高的治癒率。

去年黃先生在醫師建議下，決定做二合一C肝口服新藥治療，六週後第一次回診就測不到病毒量，完成療程後、定期追蹤回診，已達到治癒目標。

黃先生說，和干擾素比較起來，口服新藥治療期間無任何不適感或副作用產生，生活一切照常、完全不影響生活品質。就算不符合健保給付條件，現在自費只要25萬，早治早好。

黃先生說，之前雖然同時被診斷出胃癌和C型肝炎，治癒胃癌後，歷經十年一直擔心害怕C肝不治癒恐變肝癌，幸好最後用新藥治癒了C型肝炎，有重獲新生的感覺。