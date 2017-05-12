老菸槍罹喉癌切全喉 改學食道發音

2017-05-12

記者蔡淑媛／台中報導

62歲的黃姓傢俱公司老闆抽菸35年，3年前「燒聲」1個月，原以為感冒，發現罹患喉癌第3期，聲帶長了3公分腫瘤，接受內視鏡雷射手術切除患部，術後又復發，癌細胞蔓延到整個喉嚨，阻塞氣管，緊急氣切救命。

最後接受機器手臂手術從口腔切除全部喉嚨，改從頸部的氣切口取代鼻孔呼吸，利用人工發聲器說話，也學習利用食道振動發音，恢復良好。

用人工發聲器說話

台中榮總喉頭頸科主任王仲祺指出，頭頸癌是男性四大癌症之一，逾9成患者是菸、酒或檳榔造成，包括口咽癌、喉癌、下咽癌等這類呼吸消化道器官，負責呼吸、吞嚥、發聲的重要功能，一旦病變、受傷，影響生活甚鉅。

現在治療方式有開刀、內視鏡和達文西機器手臂手術，王仲祺說，機器手臂可經口切除，而且醫師執刀時視野好、患者失血少、能更完整切除患部，將咽喉功能傷害減到最低，恢復更好。

王仲祺說，喉嚨緊鄰食道和氣管，黃先生接受機器手臂手術，食道黏膜保留得很好，讓他能練習使用食道講「食道語」（利用食道振動發音），甚至不用人工發聲器就能講話，至今未復發、飲食正常。

王仲祺提醒民眾，若聲音沙啞、進食會嗆到或吞嚥困難，超過1個月就要就醫檢查。