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打手槍很簡單？ 你不知道的11個冷知識

打手槍是很深奧的。（圖擷取自authoritynutrition）

2017-05-12  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕自慰對許多男性而言習以為常，但除了紓壓外，外國健康網站整理出11個關於打手槍的冷知識，讓人驚嘆原來打手槍是這麼深奧的事。

《Men's Health》指出關於打手槍的11件事。第一，胎兒在子宮時可能就會打手槍。第二，可預防前列腺癌。第三，打手槍須要變換新動作。第四，不是每個男人都會打手槍。第五，心情愉悅會讓人低估自己打手槍的頻率。

第六，五月是美國的國定手槍月。第七，震動按摩器不只有女生會用，有些男生也會用來打手槍。第八，有60%的陰莖骨折是因為打手槍所造成。第九，打手槍時不能勃起代表身體可能出問題了。第十，性交得到的精液精子數，會比打手槍得到的精液精子數來的多。最後，動物也會手淫，甚至幫自己口交。

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