男子光天化日當街尻槍 海報女郎慘遭「顏射」

2017-03-26 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕公德心對於現代人來說，似乎越來越薄弱了。近日有民眾發現彰化地區出現一名男子，竟在光天化日下，到一間知名3C賣場門口前，對著廣告海報「打手槍」，最後還甚至出現疑似將精液塗抹在海報女子臉上的動作，宛如日本成人動作片常見的「顏射」橋段。

有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟＆爆料平台」貼文表示「彰化市一名男子光天化日之下，對著廣告海報尻手槍，顏射海報，會觸犯妨礙風化罪啊」，透過影片只見，一名男子站在某知名3C賣場門口斗大的女子廣告海報前，脫下褲子，露出下體，不斷的朝著海報前後抖動，雙手也不時往下體處搓揉，最後男子疑似是射在海報上，隨即拉起褲子，蹲下朝著海報塗塗抹抹。

影片上傳後隨即引起網友討論，有網友表示：「只想知道受害者是那位？」、「 VR技術的一大突破啊」、「齁～三條線，唉」、「這樣真的算是顏射了。」