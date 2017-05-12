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肩膀無法舉高 不到50歲也會「五十肩」

2017-05-12

文／陳志鎧

43歲李小姐是公司的行政人員，近年來常感肩膀痠痛，有時候請人按摩或貼藥布緩解，嚴重時，會吃些止痛藥。

不料一個多月前的某天起床後，肩膀突然無法舉高，雖持續安排針灸和推拿，但效果並不顯著，只好來骨科求診，經檢查發現李小姐罹患俗稱五十肩的「沾粘性肩關節炎」。她很困惑：「我還沒五十歲，也會五十肩？」

其實五十肩不是50歲的特權！「沾粘性肩關節炎」指的是肩關節因為反覆的發炎造成沾黏疼痛，進而限制活動，影響生活。目前病因不明，但所有會造成肩關節發炎的因子都有可能，例如：曾經受傷、長時間不當使用肩關節、洗腎或是糖尿病患者。

「五十肩」常見的問題多半是肩部無法外轉梳頭，或是無法自己扣上或解開內衣。而痛的位置多在肩關節附近；偶爾會因為肩關節疼痛，造成附近肌肉的代償，引起肩胛骨或是上臂的疼痛，通常晚上症狀會較嚴重。

◎五十肩可以分成3期：發炎期、沾黏期與穩定期。

●發炎期會因為組織的水腫，痛得最厲害。

在此時期，可以靠藥物與局部施打類固醇，合併一些伸展拉提的運動，以避免進展到下一個時期。

●沾黏期和穩定期：疼痛反而比發炎期要舒緩，但是活動限制較明顯。

在這兩期，除了相關的復健運動，醫師會建議病人在關節內注射約10CC的麻醉藥與類固醇，然後在診間進行局部的關節延展。

雖然只是10CC的藥物，但可靠它撐開關節腔，讓沾黏的肩膀獲得喘息的空間，以進行更有效率的復健；因為是局部的注射，所以並不用太擔心類固醇的副作用。

如果藥物、復健與局部注射的效果都不顯著的話，就建議進手術室進行微創關節鏡清創解離了。

手術除了清創發炎沾黏的物質，還能同時進行肩關節活動的延展與拉提。麻醉藥一退，就要開始進行復健，避免再次的發炎沾黏。

五十肩在骨科的範疇裡，只是一個很小很小的問題，不管是復健、局部注射，還是手術治療，只要及早診斷，在對的時間，選擇對的方法治療，都可以達到很好的效果。（作者為彰濱秀傳紀念醫院骨科部主治醫師）

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  • 手臂無法舉高超過60度，肩部疼痛、手肘有麻感，都是五十肩的症狀。（照片提供／陳志鎧）

    手臂無法舉高超過60度，肩部疼痛、手肘有麻感，都是五十肩的症狀。（照片提供／陳志鎧）

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