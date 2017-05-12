媽媽養生藥膳 簡單料理慰勞自己
文／王儀絜
媽媽吃的健康且營養，才有好體力，可以照顧家人！建議媽媽們不妨自製兩道簡單養生藥膳，慰勞自己一下。
◎百合山藥鮮蚵粥
●藥食材：百合、山藥、蚵仔、海帶芽、枸杞、芹菜、生薑、冷飯和鹽巴
●步驟：
1將上述藥食材（除冷飯外）洗淨，山藥去皮切丁，生薑切末，芹菜切末備用。
2將除了芹菜末之外的食材放進燜燒罐裡，加入100℃的開水要蓋過食材，上下稍微搖動一下，儘量讓食材都均勻受熱，溫杯約1-2分鐘後將水倒掉。
3再次將100℃或剛煮沸的開水加入罐子裡，蓋過食材，但不要超過罐子的滿水線，關緊蓋子，放置1-1.5小時即可，上桌前加入芹菜末稍微攪拌一下即可食用。
●功效：「百合」性味甘平，可潤肺寧心；「山藥」性味甘，可滋養強壯；「海帶芽」含鈣、碘及其他微量元素；「蚵」含蛋白質、維生素、礦物質、單元不飽和脂肪酸；「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺；「生薑」性味辛溫，可除濕、溫胃；芹菜含有膳食纖維、β胡蘿蔔素、維生素A、C、鉀、鈣、鐵等營養。
●小叮嚀：此道藥膳考量為燜燒罐料理，故利用生薑取代米酒去腥、提鮮味；海帶芽已含鹽分，請自行斟酌鹽巴用量；初次料理者建議使用家中的冷飯較易上手。
◎藥膳滷荷葉豬肉
●藥食材：當歸、黃耆、荷葉、霍山石斛、八角茴香、帶皮五花肉、米酒、冰糖、醬油
●步驟：
1將上述藥材洗淨，先放入電鍋內鍋泡溫開水靜置30分鐘（做為藥膳滷汁湯底使用），荷葉洗淨用溫水泡軟備用，五花肉稍微汆燙。
2五花肉切塊，將荷葉以適合包裹豬肉大小做剪裁，再利用牙籤或包肉粽的繩子固定後，放入電鍋內鍋中。
電鍋外鍋加入3杯水燉煮至開關跳起來，再燜5分鐘即可起鍋食用。
●功效：「當歸」性味甘辛苦溫，可潤腸胃、養血生肌；「黃耆」性味甘溫，可益衛固表、補氣；「荷葉」性味苦平，可清熱解暑、改善脾虛腹脹；「霍山石斛」性味甘平，可生津止渴、清虛熱；「八角茴香」性味辛甘溫，可芳香健胃、理氣止痛；「豬肉」含蛋白質、鐵質。
●小叮嚀：五花肉也可以先醃靜置30分鐘後，再包荷葉，讓其更入味，此道藥膳所使用的黃耆為白皮耆（即北耆）。
（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）
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