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《謠言終結站》頭髮勒緊可讓肉芽掉落? 醫:恐會發炎感染

2017-05-12

記者蔡淑媛／台中報導

坊間流傳，「頸部、腋下和鼠蹊部皮膚若出現肉芽，用頭髮勒緊綁死就會乾掉脫落」，不過醫師指出，這麼做不但沒效，而且容易引發皮膚紅腫熱痛，產生傷口且發炎感染，如果直接扭轉扯下，還可能流血不止，痛得要命，建議應找醫師治療。

台中杏倫皮膚科診所醫師林軼群指出，皮膚小肉芽是真皮層的纖維組織過度增生，醫學名稱為「皮膚贅疣」或「軟纖維瘤」，台語俗稱「懶散肉」，指的是贅生的皮膚凸出。

這是很常見的皮膚疾病，與體質有關，一般而言，年紀大和肥胖的人容易長，但是良性增生，不會傳染。

今年3月就有一名婦人後頸部長了一顆息肉，雖然不會痛、也不會癢，但她每次戴項鍊就會卡到，因此聽信傳聞用頭髮綁住息肉，讓肉芽死掉脫落；沒想到，才勒緊打個死結後就痛得要命，原本米粒般大的膚色息肉，竟充血脹紅成黃豆大，嚇得她趕快就醫。

林軼群發現息肉已被勒到紅腫熱脹，先消毒打麻醉針後，用電燒切除，如果婦人忍痛不就醫，可能會發炎感染。

他說，息肉是生長激素造成，隨著年紀愈大，數目會變多，因息肉是透過細小血管連結到皮膚，扭轉可能會造成血管阻塞、疼痛壞死。

林軼群說，有的小息肉只是美觀問題，觀察即可，如果大到會磨擦、在腋下卡卡不舒服等情形，可以冷凍治療或電燒，且有健保給付，或自費汽化雷射。

治療方式需依息肉形態或個人需求而定，但息肉、病毒疣、腫瘤等皮膚不明增生，最好還是請皮膚科醫師專業診斷，以免延誤病情。

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  • 婦人想用頭髮把息肉綁死、 掉落，結果腫脹充血，痛得要命。（記者蔡淑媛翻攝）

    婦人想用頭髮把息肉綁死、 掉落，結果腫脹充血，痛得要命。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 醫師建議皮膚長息肉，最好請皮膚科醫師診治，以免延誤治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

    醫師建議皮膚長息肉，最好請皮膚科醫師診治，以免延誤治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

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