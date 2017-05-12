憂母乳不好 7成「職場媽咪」擬停餵

2017-05-12

記者林彥彤／台北報導

母乳是寶寶最好的營養來源，不過根據台灣母乳哺育聯合學會最新一項調查發現，有高達7成的職場媽媽因擔心奶水營養不夠或不足而考慮停餵寶寶母乳，進一步分析又發現，影響母乳品質與量的主要原因是職場的親善環境不夠。

專家表示，職場不親善會影響媽媽哺乳、集乳的時間，長期下來就會影響乳汁的分泌，呼籲企業應設置親善環境給哺育媽媽。

職場不親善影響母乳質量

台灣母乳哺育聯合學會日前針對206位職場媽媽進行「母乳質量」調查，結果發現有高達70.6%的媽媽因擔心母乳不夠營養或乳量不夠而停止哺餵。分析外在限制發現，有63.6%的媽媽反映職場無提供充足時間、56.3%的媽媽認為職場不方便保存母乳，以及48.1%的媽媽表示職場無提供哺乳室等。

台灣母乳哺育聯合學會理事長許淳森指出，母乳本身就富含多種天然營養素，如脂肪、蛋白質、維生素和礦物質等，因此無須擔心母乳缺乏營養，又乳汁的分泌量會隨著小孩的需求量（或媽媽集乳的次數）而自然調整。

許淳森強調，只要給予職場媽媽夠親善的環境，如設置哺乳室、給予休息時間外，每日60分鐘哺（集）乳時間以及母乳儲存專用冰箱等，就有助於媽媽維持乳量；反之，若環境不親善，媽媽哺（集）乳次數減少，長期下來乳汁分泌量也會變少，部分媽媽甚至因乳汁無法排出而導致乳腺炎等。

許淳森說，根據世界衛生組織建議，哺餵母乳最好持續6個月到2歲之間，因為不僅有助於小孩增加免疫力，以及減少嬰兒猝死症風險等，也有助於媽媽降低乳腺炎，以及日後罹患乳癌、卵巢癌等機率。

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜建議，哺餵母乳期間需要大量的熱量和水分，諸如各項白肉、高優質牛奶等都是不錯的食材。此外，也可以多攝取無糖黑麥汁及補充水分；但注意避免攝取韭菜、麥芽等易退奶食物，以及咖啡、辣與胡椒等刺激性食物。