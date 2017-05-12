補教實名制 基隆也跟進

2017-05-12 18:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市補習班實名制今天上路，基隆市也跟進！

基隆市教育處長陳素芬今晚表示，基隆市教育處已開始全面清查補習班教職員名冊，並且將發函各補習班，要求補習班對外招生、廣告等皆須揭露教師真名（可在旁加註化名），並列入每月公安聯合稽查必要項目，除了健全基隆補習班師資管理外，也確保補習班對外揭示的資訊符合實際情形，讓全民大眾安心。

陳素芬說，為維護學生課後補習安全，也將持續加強校園性平教育宣導，讓學生瞭解性平正確知識；並於辦理補習班宣導研習時，加強督責補習班對師生管理，賦予補習班應負管理責任。