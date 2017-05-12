| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

補教實名制 基隆也跟進

2017-05-12  18:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市補習班實名制今天上路，基隆市也跟進！

基隆市教育處長陳素芬今晚表示，基隆市教育處已開始全面清查補習班教職員名冊，並且將發函各補習班，要求補習班對外招生、廣告等皆須揭露教師真名（可在旁加註化名），並列入每月公安聯合稽查必要項目，除了健全基隆補習班師資管理外，也確保補習班對外揭示的資訊符合實際情形，讓全民大眾安心。

陳素芬說，為維護學生課後補習安全，也將持續加強校園性平教育宣導，讓學生瞭解性平正確知識；並於辦理補習班宣導研習時，加強督責補習班對師生管理，賦予補習班應負管理責任。

廣告
  • 台北市補習班實名制今天上路，基隆市也跟進。圖為補習班主示意圖。（資料照，記者吳昇儒攝）

    台北市補習班實名制今天上路，基隆市也跟進。圖為補習班主示意圖。（資料照，記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基隆 實名制 補教實名制
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：補教實名制 基隆也跟進


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.