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統一集團大動員 66對鑽石婚阿公阿嬤穿婚紗圓夢

2017-05-10  14:56

〔記者楊雅民／台北報導〕歡度母親節，統一集團動員20家公司，助66對結婚60年以上的鑽石婚阿公阿嬤圓夢，阿嬤們本週六將穿著婚紗跟老伴走紅毯，現場來賓及家屬約上千人，將共同見證情牽一甲子的美滿婚姻。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正表示，婚齡超過半世紀的阿嬤，因20、30年代無法穿白紗出嫁而有些遺憾，為阿嬤們一圓婚紗夢，本週六登場的「鑽石婚．牽手情—66圓夢活動」，將假南臺科技大學三連堂舉辦。

66對銀髮佳偶們在花童、UGJ校園甜心和統一獅職棒球星們的引領下攜手步上紅毯。統一社福會還特別前往阿公和阿嬤家裡拍攝溫馨有趣的短片，同時現場直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，動員的人力均為歷年之最。

本次「鑽石婚．牽手情—66圓夢活動」的籌辦，是以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業的責任，另一方面更希望通過集團與異業相結合的方式，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。

參加的每對鑽石佳偶，主辦單位並貼心準備貴賓禮：包括貝洛邦精品麵包、紀念賀匾、蜜月度假券、龜甲萬醬油禮盒組、萬用保冷袋、Open將娃娃、明新喜餅等精美禮品。

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  • 歡度母親節，統一集團動員20家公司，助66對結婚60年以上的鑽石婚阿公阿嬤圓夢，阿嬤們本週六將穿著婚紗跟老伴走紅毯，現場來賓及家屬約上千人，將共同見證情牽一甲子的美滿婚姻。（圖由統一企業提供）

    歡度母親節，統一集團動員20家公司，助66對結婚60年以上的鑽石婚阿公阿嬤圓夢，阿嬤們本週六將穿著婚紗跟老伴走紅毯，現場來賓及家屬約上千人，將共同見證情牽一甲子的美滿婚姻。（圖由統一企業提供）

  • 歡度母親節，統一集團動員20家公司，助66對結婚60年以上的鑽石婚阿公阿嬤圓夢，阿嬤們本週六將穿著婚紗跟老伴走紅毯，現場來賓及家屬約上千人，將共同見證情牽一甲子的美滿婚姻。（圖由統一企業提供）

    歡度母親節，統一集團動員20家公司，助66對結婚60年以上的鑽石婚阿公阿嬤圓夢，阿嬤們本週六將穿著婚紗跟老伴走紅毯，現場來賓及家屬約上千人，將共同見證情牽一甲子的美滿婚姻。（圖由統一企業提供）

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