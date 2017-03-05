日本自行車環島挑戰團 今從台中市政大樓出發

2017-03-05 17:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕來自日本愛媛縣的自行車環島挑戰團今日從台中市政大樓出發，展開為期6天的自行車環島活動。

日本愛媛縣的島波海道被譽為「騎行者的聖地」，更名列世界7大自行車道之一，而自行車也是台中市發展體育及觀光活動的重點項目，愛媛縣的自行車環島挑戰團來台灣挑戰，正好可進行兩個自行車的交流。

今天出發儀式在台中市的市政大樓府前廣場展開，觀光旅遊局長陳盛山、捷安特總經理鄭秋菊到場為挑戰團加油。

陳盛山表示，愛媛縣及台中市都擁有豐富的單車觀光資源，台中的捷安特單車協會常受邀飛去日本參加兩年一度的「島波海道國際單車節」，盼透過這次機會促進兩地自行車觀光交流。

陳盛山表示，愛媛縣知事中村時廣將在台北加入環島團騎乘到台中，市府10日將在市府廣場迎接愛媛縣環島團，頒發市長林佳龍署名的環島完騎證書；台中也將與日本著名的島波海道自行車道結盟，全力推動自行車運動國際觀光交流。

捷安特總經理鄭秋菊表示，愛媛縣的島波海道相當有名，這次相當開心有機會由台中市當主人，希望未來台中市能接待更多的日本車友來環島之旅，看到台灣的好山好水，品嚐到台灣的道地小吃。