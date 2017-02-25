黃春明諷故宮「文創」最多 院方：思考如何往前走
2017-02-25 16:15
［記者游明金／宜蘭報導］作家黃春明今天參加畫家黃玉成個展開幕活動，談及創作要有情感，不是取個名字就叫文創，他說，故宮文創最多，馬克杯貼個宋徽宗的瘦金體就叫做「文創」，不是這樣的。故宮副院長李靜慧表示認同，故宮應思考文創如何繼續往前走，而不只是拼貼式商品。
宜蘭縣畫家黃玉成今起至4月9日，在宜蘭縣美術館舉辦「無名．吾民」個展；今天畫展開幕，前行政院院長游錫堃、作家黃春明、台灣美術館館長蕭宗煌、教授謝里法等人都到場致賀。
黃春明說，現在是商品社會，都只是在滿足直覺感官，但是我們的高級感官呢？心裡會不會感動？黃玉成的畫有情感，有人、土地與生活勞動的情感在裡面。
黃春明指出，作品沒有情感就是假的，寫文章只是文字流暢，但沒有內容就是無病呻吟，社會商品那麼多取個名字就叫文創，故宮文創最多，馬克杯貼個宋徽宗的瘦金體就叫做「文創」，不是這樣的，這樣改變不了社會，真正要做好的藝術作品，提高心靈成長，而非滿足低級的感官享受。
李靜慧說，如果第一次把宋徽宗的書畫運用在馬克杯上，可以叫文創，但接下來如果把其他事物運用在馬克杯，就不應叫文創，故宮的文創應思考如何繼續往前走，而不是拼貼式的商品，應該要有更多的創意與感情，運用故宮的資產。
黃玉成指出，王攀元老師、黃春明與謝里法教授是他3個貴人，王讓他走入畫圖世界，沒有王，他只是南澳農村小孩；黃春明告訴他「真誠才有感動」，身邊的人與環境就是最好創作題材，他原本像漂航的船，黃春明的話讓他抓到方向；而謝里法則鼓勵著他創作，讓他不再偷懶，才會有大幅圖作品。
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