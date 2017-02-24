校園周邊禁菸 南投3月取締

南投縣衛生局3月起將針對在校園周邊環境吸菸者展開取締，已在全縣124所高中職與國、小學設置告示牌。（記者張協昇攝）

2017-02-24 20:24

［記者張協昇／南投報導］為避免青少年學生在校園吸到2手菸，南投縣從去年12月底開始將禁菸範圍從校園內擴及校園周邊環境，已在全縣124所高中職與國、小學出入口陸續設置禁菸告示牌，經兩個月勸導期後，將從3月起開始進行取締，呼籲癮君子勿在校園周邊人行道、家長接送區及校門口等禁菸區吸菸，違者將依菸害防制法處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

南投縣政府衛生局表示，菸害防制法規範高中以下學校校園全面禁菸，但法規並未明定校園周邊人行道是否禁菸，因此仍有民眾在人行道上吸菸，致使菸味飄散至校園內，或在上、下學時曝露於二手菸危害下，嚴重影響健康。

有鑑於此，該局去年即著手進行校園周邊環境禁菸規劃，會同相關單位及學校逐一會勘，除有61所學校因學校緊鄰馬路等原因，礙難定義周邊禁菸環境外，去年12月16日已將全縣其他124所高中職與國中、小學周邊人行道、家長接送區及校門口，公告納入禁菸範圍，並自同年12月31日生效，已陸續在這些學校主要出入口設置禁菸告示牌，呼籲民眾遵守校園週邊禁菸規定，共維無菸校園環境。