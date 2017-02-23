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板橋中廣放送所空地 7月變公園綠地

板橋中廣放送所閒置空地將變身公園綠地，最快今年7月開放民眾使用。（城鄉局提供）

2017-02-23  21:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋中廣放送所基地面積1.6公頃，用地長期荒廢閒置，讓精華地段土地養蚊子，相當可惜。新北市議員劉美芳服務處今天邀集文化局、城鄉局、板橋區公所及周邊里民共同召開用地規劃說明會，城鄉局允諾，3月將針對3500平方公尺空地綠美化，最快7月完工變身公園，開放民眾使用。

劉美芳指出，附近里長及里民多年來反映，應盡快開發閒置土地，前年土地完成撥用程序，她開始緊盯文化局，召開協調會不下十次，目前市府規劃三階段目標，第一階段是建物周圍近千坪腹地，將闢建公園綠地供民眾使用，第二階段是主建物周遭零星建物養護及多功能集會所興建，第三階段則是古蹟修復。

出席的里長及里民異口同聲表示，「趕快做就好」，民眾建議，閒置建物可興建多功能集會所或廁所，方便運動的人使用。

城鄉局表示，板橋中廣放送所基地面積加上機關用地總共1.6公頃，3月會針對3500平方公尺空地會勘，交由相關單位細部設計，最快3月底進場施工，展開綠美化作業，工期約3至4個月。

文化局表示，板橋放送所為市定古蹟，所有文資流程持續進行，目前展開研究調查，建物部分維持清潔。

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  • 新北市議員劉美芳服務處今天召開用地規劃說明會，督促相關單位加快腳步。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員劉美芳服務處今天召開用地規劃說明會，督促相關單位加快腳步。（記者賴筱桐攝）

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