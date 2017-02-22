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郭明良被爆繼續開課 台大急撤網頁資訊

2017-02-22  21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學爆發生科所教授郭明良論文疑造假案，引發學術圈爭議，事後曾傳出郭明良已向任職的台大及借調的服務單位高醫大請辭，但有媒體報導指出，郭明良目前仍保有台大與高醫大教職，引發外界質疑，近日甚至在台大還開了三堂課。

喊辭又開課 台大急撤網頁資訊

綜合《民報》、《蘋果》報導，去年11月爆發論文造假案後，郭明良雖辭去高醫大副校長一職，但有民眾爆料指出，郭在高醫和台大兩校的教職都還在，近日甚至在台大還開了三堂課。

此事引發關注後，台大緊急撤掉網頁資訊，台大主祕林達德也表示，郭明良並沒有實際參與授課。高醫大校長劉景寬21日則證實，郭的辭職還在處理中，並指「老師的職務不是我們行政處分可以處理的，必須要有程序」。

不過台大公衛系教授季瑋珠質疑台大的說法太含糊，因為郭若沒參與授課，怎麼可以列名開課老師？對於台大在事發後立刻將課程網頁撤除，季瑋珠則表示她在台大這麼多年還沒看過這種事，直言此舉不符合程序、令人感到匪夷所思。

台大方面表示，論文造假案的調查已接近完成，近日調查結果將送到特別委員會檢視，之後再送校教評會進行審議，最終結果則會再送到科技部及教育部。

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  • 台灣大學郭明良論文造假案引發學術圈爭議，事後傳出郭明良已向任職的台大及借調的服務單位高醫大請辭，但如今郭明良又被爆仍保有台大與高醫大教職，引發外界質疑。（資料照，記者劉信德攝）

    台灣大學郭明良論文造假案引發學術圈爭議，事後傳出郭明良已向任職的台大及借調的服務單位高醫大請辭，但如今郭明良又被爆仍保有台大與高醫大教職，引發外界質疑。（資料照，記者劉信德攝）

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