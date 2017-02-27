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（奧斯卡最佳男配角）《月光》馬赫夏拉阿里 演活父親特質毒販
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你的童年 化妝舞會扮成誰？這就是給爸爸打扮的下場...

2017-02-27  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕不知道從什麼時候開始，坊間的幼稚園非常流行「化妝舞會」這個東西，通常辦在聖誕節、萬聖節之類的節日，每到這時，家長總是絞盡腦汁要替小孩子扮什麼。在七、八年級生念幼稚園的時候，女生總是穿著洋裝扮成小公主小精靈到場、小男生就是穿西裝或扮蝙蝠俠。



▼後來《冰雪奇緣》正當紅，那年就會出現全場都是Elsa的慘劇...


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最近，社群平台《Dcard》上有女大生出賣自己姊姊當年讀幼稚園出席化妝舞會的照片...（照片由Dcard網友授權，請勿隨意翻拍，以免侵權）

竟然是被打扮成牙膏啊！！！



▼而且這牙膏完成度超級高，連牙膏蓋都做出來了。



女網友說，那天媽媽忙於工作，於是就讓爸爸負責姊姊的穿著，結果照片拿回家一看媽媽差點沒暈倒，氣得質問爸爸：「誰會把自己的女兒扮成兒童牙膏？！」



爸爸怯生生地回答：「我...只是想讓她和大家不一樣。」




▲沒錯，姊姊手上還拿著牙刷，上頭寫著「保持清潔常刷牙」







不過爸爸的心願成真了，姊姊當天完全成為全場焦點，拍照都站在最中間，好拉風啊。



或許是學到教訓，過幾年後，換成原PO參加化妝舞會，被打扮成一隻可愛的小兔子。



但是姊姊是一條牙膏、妹妹則是可愛兔子，就連原PO也忍不住笑說，「爸爸你484（是不是）偏心阿？」

此文一出，網友紛紛笑翻表示這老爸超狂，「這比無臉男強多了」、「看了都想刷牙了」、「你爸怎麼沒把你變漱口水」、「要不是以前網路沒那麼發達妳姊也會變網紅」，也有很多人講述自己當年扮成葡萄、扮成企鵝的回憶。




其實去年扮成無臉男的萌萌也很可愛、各有特色，大家不要比較啦！！

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