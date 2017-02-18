去年他寫中文感謝台灣 今年要世界「看見」台灣

來自日本的小林賢伍，原在日本東京擔任攝影師兼模特兒，因為感謝台灣在311大地震時對日本的援助，辭職來台打工度假，希望透過自己的鏡頭，讓世界看見台灣。（記者劉婉君攝）

2017-02-18 17:05

［記者劉婉君／台南報導］2011年日本311大地震，台灣人對日本的援助，讓許多日本人迄今仍感謝不已，原在日本東京擔任攝影師兼模特兒的小林賢伍就是其中之一。去年初，他為了寫下對台灣的感謝，向台灣友人學習中文，他的感謝文字還被網友在網路上分享；今年，他將感謝化為更具體的行動，來台打工度假，希望藉由他的鏡頭，讓全世界看到台灣的美。

2月初才過28歲生日的小林賢伍，因為311大地震認識了台灣。他說，因為自己有很多朋友在地震中受害，對於台灣的援助感觸特別深刻，所以才會想用幾句話來表達他心中的感謝。

當時，他寫下「台灣，感謝你們5年前東日本311大地震時的支援，使我覺得相當溫暖，我愛台灣。來自日本的小林賢伍」，並繪上一面中華民國國旗，許多網友看了都覺得「心暖暖的。」

但小林賢伍覺得，與其用言語，不如用行動來表達，去年6月辭去在日本的工作，來台打工度假，旅行台灣各地拍攝照片，再透過網路，希望讓全世界更多人知道台灣，也讓台灣人看見自己國家的美。

即日起至3月31日，他將在台南市藍晒圖文創園區內的「不再宿舍」，舉辦「藍色的島國」展覽，在日式建築改造而成的餐廳內，展出他於日本與台灣拍攝的作品，連結台灣與日本兩個島國。

小林賢伍在他的臉書（Kengo Kobayashi）上的個人資訊寫著，「攝影師，是個常在世界各地旅行的旅人，希望更多的世界愛台灣。」