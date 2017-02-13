南市怡平公園計劃建活動中心 鄉親反對
2017-02-13 12:06
南市議員李文正與部分居民拉布條堅決反對市府在怡平公園蓋活動中心。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕南市府準備在安平區怡平公園興建里活動中心，市議員李文正表示，附近居民知道後群情激憤、紛打電話到他服務處表達堅決反對，因為公園水泥化會破壞綠地、影響環境品質，他也認為在公園綠地蓋活動中心是開環保倒車，他會和居民站在一起堅決反對。
對於地方反彈聲浪，南市民政局長陳宗彥說明，經過市府綜合評估後，才決定把交通局行控中心搬到怡平里舊活動中心，為提供里民活動空間，在怡平里內另找適當地點興建新活動中心，因為沒有其他合適土地，只能運用怡平公園少數土地蓋活動中心。
市府：絕對尊重環境
陳宗彥表示，市府有跟地方里長溝通好此事，在徵選設計建築師時一定會要求建築師在活動中心設計上尊重、融合公園環境，建立公園與活動中心融合並存的新典範；目前活動中心還在徵選建築師中，未來一定會尊重地方居民的意見。
公園附近居民告訴李文正說怡平里只有一個公園，佔地約2300坪，當初會買房子就是因為有公園綠地，環境好、景觀好，如果政府真的蓋活動中心，會破壞公園環境，也影響居住權益，他們會堅決反對到底。
李文正認為，市府不應以任何理由用公園來蓋活動中心，這些公園綠地都是都市之肺，也是子子孫孫的財產，政府一方面提倡綠能，卻一方面侵蝕綠地破壞環境，實在自相矛盾，希望市府能順應民意、取消在怡平公園蓋活動中心。
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