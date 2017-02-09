囧！外國黑狗兄被網友受封真正「空幹王」

外國這隻黑狗兄想和母狗交配，卻離母狗超遠，被網友封為真正「空幹王」。（圖擷取自The LAD Bible）

2017-02-09 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「The LAD Bible」近日分享了一支影片，引發網友熱議，有隻黑狗兄欲和母黑狗交配，卻完全沒對準正確位置，被網友笑稱是名副其實的「空幹王」，影片貼出一天就超過500萬次點閱，不少網友笑稱「母狗才無奈吧」。

影片下方網友也有許多爆笑留言，「這才是安全性行為」、「跟我前男友一樣、總是找不到洞。」、「忘記戴保險套只好這麼做了」、「真的是空幹王」。

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