峨眉桶柑產季卻枝枯葉黃 專家會診

現正值新竹縣峨眉鄉桶柑產季，但蕭姓等多名果農的桶柑樹，卻出現枝條乾枯、葉片黃化的現象。（記者廖雪茹攝）

2017-02-07 18:49

［記者廖雪茹／新竹報導］現正值新竹縣峨眉鄉桶柑產季，但多名果農的部分桶柑樹，卻出現枝條乾枯、葉片黃化的現象，導致果實生長不佳，影響產量；農委會桃園區農業改良場專家今天現勘初步診斷，桶柑樹可能得了黃龍病或是線蟲危害，將在初春新梢萌發時採樣送驗確認，再建議防治處置作為。

峨眉鄉農會推廣部主任吳永森說，目前僅接獲零星個案，但早期發現早期防治，有助於避免危害擴大。

峨眉鄉民代表黎侑昌表示，近來接獲農民反映，其桶柑樹在去年7月左右，開始出現枝條乾枯，葉子黃化，到了10月情況最為嚴重，導致果實長不好，甚至無法結果，令人十分著急；後來他陸續得知6、7名果農也都有類似情況，他們的桶柑園大多位在河岸的緩坡邊。

峨眉鄉公所農業課和峨眉鄉農會獲報後，向桃園農改場通報求援，今早並同會農改場副研究員吳信郁等人現勘。其中，蕭姓果農種有1甲多的桶柑，他粗估，約有3成桶柑樹自去年開始出現上述症狀。

吳信郁仔細檢視後表示，桶柑植株出現單側枝條或全株性枝條葉片黃化情形，葉脈中肋木栓化，嚴重時造成落葉及枝條乾枯；由於植株莖基部及根部無疫病菌危害病徵，初步診斷受害原因，疑為系統性黃龍病或植物寄生性線蟲危害，而導致整個植株弱化。

為更精確診斷病害，吳信郁建議於新梢萌發時，採集土壤樣品檢驗植物寄生性線蟲數量，同時採樣送台灣大學植微所檢驗黃龍病。屆時將視檢驗結果，建議後續的病蟲害防治輔導，農民可視情況選擇砍除黃龍病罹病植株，同時採用藥劑防治。

另外，吳信郁也建議果農在栽培管理上，可挖深水溝促進排水，控制施肥量，並酌予修剪枝條促進通風採光，以提升果實品質並減少病蟲害發生。

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