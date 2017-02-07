愛讓他們勤奮向上 南家扶貼紅榜
南台南家扶中心傳喜訊，扶助學子林玫綺（中間右二）、呂湘婷（中間右一）、洪晉偉（中間左），分別考取政大心理所、成大工業衛生學科暨環境醫學所、成大工業與資訊管理所。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台南家扶中心扶助學子林玫綺、呂湘婷、洪晉偉，分別考取政大心理所、成大工業衛生學科暨環境醫學所、成大工業與資訊管理所，紅榜連連，鼓勵學弟妹求學道路上，社會有愛！
這3名家扶學子均來自單親家庭，從國中求學階段便由該中心提供經濟扶助及生活支持至今，他們也不負重望，高中一路從第一志願考上優質大學，現也爭取到頂尖國立研究所的門票。
玫綺父母離異多年，母親擔任清潔工，獨自撫養玫綺與弟弟，生活相當困頓，她從小自我要求高，課業及生活均能自律，高中就讀語言資優班的她，通過全民英檢初級、中級，多益測驗也達910的高分，大學確立目標，4年來積極跟著教授專研心理學程，獲得教授大力栽培，更以最高分錄取政大心理所。
湘婷父親多年前罹患口腔癌離世，對湘婷一家而言，造成不小的打擊。父親過世後，由在電鍍工廠擔任作業員的母親獨力撫養湘婷及妹妹，生活辛苦，幸好湘婷兩姊妹十分乖巧懂事，減輕母親不少生活重擔。湘婷這次考上成大研究所，對母親來說更是一大安慰。
晉偉3兄妹從小由外祖母照顧長大，在隔代教養的教育下，晉偉養成知福惜福性格，而他自小成績優異，終於考上成大工業與資訊管理所，也爭取到至浙江大學擔任交換學生機會，除增廣視野外，也期盼未來能靠一己之力，協助原生家庭翻身脫貧。
南家扶中心主任李保良表示「『沒有助學人，就沒有今日的我』是每位家扶學子的心聲」，中心每年寒、暑假推動「獎助學金希望工程」，即募集社會大眾資源，協力籌措助學金，幫助經濟弱勢的家扶學子穩定就學，20年來的助學之路，已幫助近1萬5500餘人次的家扶學子順利獲取獎助學金，總計金額達1億3600餘萬元。
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