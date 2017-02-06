鬧元宵延續189年 白沙坑迎燈排年味濃

花壇白沙坑迎燈排今年造型帶金雞元素，呼應雞年。（記者張聰秋攝）

2017-02-06 14:37

〔記者張聰秋／花壇報導〕正月15日鬧元宵，被登錄為彰化縣無形文化資產的「白沙坑迎燈排」，已延續189年歷史，是全國歷史最悠久的元宵迎花燈，今年活動將在元宵節前夕（10日）和元宵節當天（11日），共2天在全台供奉唯一戴官帽的福德正神的花壇鄉文德宮登場，今年燈排陣容打出金雞招財，呼應雞年好運一整年，傳統年味十足。

活動內容包括「創意燈排競賽及展示」、「燈海藝術區」、「社區才藝SHOW」、「狀元提燈發放」、「點燈活動」、「迎燈排遶境」、「打卡禮讚」、「元宵猜燈謎全民聯歡晚會」等，活動熱鬧又精彩；超人氣的「祈求福德老爺福袋」活動，讓民眾擲筊祈求，比照往年持續舉行。

有別以往，今年的「狀元提燈」，以文德宮福德老爺官帽樣式設計而成，主辦單位將於活動2天下午4時30分讓民眾現場索取，活動首日（10日）當晚，邀請在地特色民俗技藝表演、彰化縣特色館閣梨芳園北管戲曲演出，第2天元宵節當晚7點進行點燈儀式，緊接進入重頭戲的燈排遶境活動，13個不同姓氏燈排將由民眾扛在肩上，向福德老爺行禮後，在陣頭帶領下，遶行花壇鄉白沙村、文德村大街小巷，熱鬧可期。

今在文德宮的活動宣傳記者會上，與會人員合力試扛燈排，體驗百年前古人鬧元宵迎燈排的樂趣，每座燈排由23個黃色小燈籠串聯，外觀如船隻形狀，每個燈籠寫上各庄姓氏因而被稱為「字姓燈」，燈排造型保留傳統文化的韻味和風華，有飛龍、船隻、駿馬等不同造型，今年生肖雞年更少不了金雞元素。

魏明谷表示，「北天燈、南蜂炮」，中部最有名就是花壇白沙坑迎燈排，歡迎民眾來花壇慶元宵。鄉長李成濟表示，文德宮福德老爺是開台第1位翰林院學士，這是花壇人的驕傲，更是彰化人的驕傲。文德宮主委王良峯指出，2天活動除了迎燈排之外，還有許多好玩又有民俗意涵的元素在內。

今年迎排燈活動將有13個不同姓氏和社區團體燈排參加。（記者張聰秋攝）

活動狀元提燈和狀元筆，討喜又吉祥。（記者張聰秋攝）

小朋友表演舞獅可愛極了。（記者張聰秋攝）