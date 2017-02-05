「花在彰化」 入園人數突破70萬人次
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府舉辦的「花在彰化」活動，今天傍晚閉幕，從初一到初九總入園人數突破70萬人次，打破去年64萬人次的紀錄。
「花在彰化」活動從2004年由前縣長翁金珠開始舉辦，每年春節期間在溪州公園（一度被稱為費茲洛公園，目前已正名）週邊舉行，由於腹地廣闊，免費入園，交通及停車方便，每一年都奪下國內各風景區入園人數第一名景點，前年吸引超過45萬人參觀，去年飆到64萬人，今年年假縮短，但人數仍飆破70萬人，可望再度成為國內春節風景區的「超級人氣王」。
今天傍晚舉行閉幕典禮，縣長魏明谷公佈入園人數，現場響起如雷的掌聲，魏明谷說， 春節這9天入園人數超過70萬人次，比去年64萬人次多了6萬人，今年展出的主題都是彰化縣在地的花卉及苗木，這表示不管在館內還是館外所展示的花卉造景，都能夠獲得鄉親的支持與認同，大家扶老攜幼一起到溪州公園參觀，也能順道到田尾公路花園參觀彰化縣在地生產的花卉與苗木，今年除了花卉之外，也與北斗地區等地的小吃，如肉圓、餅乾、牛肉乾、蝦猴等，以及鹿港古蹟結合串連一起，更能展現彰化縣花卉及文化觀光的套裝行程。
「花在彰化」活動，主辦單位規畫金雞報喜、當紅炸子雞、雞運亨通、新年新雞、雞不可失、大雞大利、以及年獸退散區等場景，另外現場也有花毯地景、竹藝地景隧道、彰化農業文化特色展覽、地方特色展、警用重機展示等靜態展出，還有動態的學校特色團隊及社區特色節目表演。
來自南投縣草屯鎮的簡姓民眾說，過年出遊最怕塞車，「花在彰化」交通方便，下北斗交流道不到10分鐘就到，現場不愁沒停車位，入園有各式各樣的花卉，也有廣大的草坪和人工湖，非常適合全家出遊。
過去交通部觀光局統計國內各大風景區的入遊人數，前年「花在彰化」就以45萬奪魁，緊接在後的分別為獅頭山風景區（30萬）、八卦山風景區（21萬）、淡水金色水岸（18萬）、中正紀念堂（17萬）。遊樂園排名上，旅遊人次1至5名則為小人國（7.9萬）、義大世界（6.7萬）、九族文化村（6.5萬）、劍湖山（6.2萬）、頑皮世界（5.4萬）。
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