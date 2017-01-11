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台灣大叔少女心萌發 跳舞機上大秀超騷舞姿

2017-01-11  22:57

〔即時新聞／綜合報導〕許多電子遊樂場都會擺放跳舞機，讓喜愛跳舞的民眾能小試身手，就有網友在網分享一段，台灣大叔在跳舞機上撩人的舞姿，讓網友看了直呼「夠騷」！

日前網友在《爆料公社》發文表示，「台灣大叔，懷有少女心，小弟佩服到五體頭地」，並附上一段影片，片中可以看到，一名中年男子穿著橘粉色上衣，配上一條卡及色短褲，外加涼鞋一雙，在跳舞機上隨著音樂，精準照著節拍舞動身體，且動作相當到位，舞姿也相當撩人，完全不輸女性。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留言大讚，「比鄧家華的影片好幾百倍了」、「總比看一些政客的嘴臉好多了！」、「超療癒大叔」、「夠騷 （拍屁股）」、「 現在的大叔們都要這麼的青春無敵嗎」、「大哥，請收下我的膝蓋吧！」。

相關影片請見：

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  • 台灣大叔僚人舞姿，讓網友看了感到十分佩服。（圖擷自爆料公社）

    台灣大叔僚人舞姿，讓網友看了感到十分佩服。（圖擷自爆料公社）

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