政院消保處會五大量販業 業者保證過年前不漲價
〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路，各行業紛紛以人力成本增加為由有意調漲售價，行政院消保處今天找大潤發等5家量販業者「喝咖啡」，關注農曆過年前民生必需品等物價是否穩定，據透露，會中5家業者紛紛表示，過年前他們不會漲價，不過，會中也有不只一家業者說，在過年後，陸續面臨漲價的問題，如果上游原料供應商要漲價，「我們通路商也會擋不住！」
消保處處長劉清芳表示，這次請量販業者到行政院，是消保處在農曆過年前關切物價穩定的例行性業務，至於有業者表示過年後可能會有面臨漲價的問題，消保處屆時將進行了解。
消保處原擬與業者商談，是否在賣場設置民生必需品等「抗漲專區」，由於各大賣場都已有促銷活動，會中評估並無必要。大潤發業者表示，曾在2012與2013年設置抗漲專區，但效果並不顯著，因為大潤發的蔬菜與肉類商品平日就有50元以下的平價專區，另設抗漲專區對業者反而是負擔。劉清芳表示，消保處經評估後，也認為沒必要設抗漲專區。
據了解，消保處今天邀請大潤發、愛買、全聯、台糖、惠康等5大量販業及超市業者，原也邀請家樂福到場，但家樂福並未派代表列席，消保處會中關切「一例一休」新制對業者造成的影響，會中有業者表示，「一例一休」上路後，公司的成本一年增加3、4千萬元，但因量販業及超市的通路有大有小，有的是加盟，有的是直營，成本控管很複雜，要半年或一年後才知衝擊有多大，也有業者表示，新制上路後，包括精確估算人事等成本，會有半年觀察期。
有業者明確表示，過年前他們不會也不敢漲價，另有業者說，「一例一休」新制上路後，現在面臨找不到員工，因擔心讓原有員工經常加班，導致人事成本大增，要另外找人又找不到適合的人，因此以後在量飯店購物，結帳時可能會等得比較久，請民眾多包涵。
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