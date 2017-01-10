苑裡花海盛開 花海節週六見

苑裡鎮公所規劃在14日舉辦「花漾幸福、樂活苑裡」賞花活動，歡迎遊客一覽苑裡之美。（記者蔡政珉攝）

2017-01-10 17:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苑裡鎮稻田面積大，將近2千公頃，高居全苗栗縣之冠，由於不少稻田在二期稻收割後都會撒下許多波斯菊、向日葵種子，長成一片美麗花海，苑裡鎮公所規劃在14日舉辦「花漾幸福、樂活苑裡」賞花活動，歡迎遊客一覽苑裡之美。

苑裡鎮公所表示，活動地點將在14日上午9點至下午2點於苑裡鎮山腳外環道、錦山公園交會處舉行，目前盛開的景觀花卉包括大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊以及向日葵等，除了邀請鎮民和遊客一起來賞花，屆時也會有抽獎活動、農特產品展售與美食品嚐，切勿錯過。

苑裡鎮公所強調，為了增加活動趣味性，鎮公所在高鐵橋下農田設計造型圖騰，遊客可以來親眼目睹、發掘，且附近錦山公園有爬坡步道，公所也在步道兩側栽種景觀作物，遊客和鎮民可以爬上觀景台頂端，「登台望遠賞花」。

14日當天的花海活動地點，附近更有知名的山腳國小日治宿舍群、藺草文物館、愛情果園等景點，苑裡鎮公所歡迎大家一起來體驗苑裡的觀光潛力。