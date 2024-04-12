今明晴時多雲 週日起更熱局部高溫飆上36度

今、明各地晴時多雲，高溫將超過30度，下週日、一更熱。（資料照）

2024/04/12 09:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晨台灣上空雲層稀疏，無降雨，平地最低氣溫約在18至22度之間，今、明（13日）各地晴時多雲，高溫將超過30度，下週日、一（14-15日）更熱，局部地區最高氣溫達36度以上，預估下週一以後鋒面接近，大氣趨不穩定，下週三、四（17、18日）鋒面掠過，午後有局部短暫陣雨發生的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，白天偏熱、早晚涼，部分山區午後及東半部、偶有零星少量降雨的機率；金馬及西半部易起霧，應留意即時訊息。今日各地區氣溫：北部18至31度，中部22至33度，南部22至35度，東部18至32度。

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預估下週日、一各地晴朗穩定，天氣更熱，局部地區最高氣溫達36度以上，民眾外出要注意防曬、防中暑，下週一、二鋒面接近，大氣趨不穩定，北台灣午後有局部短暫陣雨的機率。

下週三、四鋒面掠過，不過其結構鬆散、影響小，大氣不穩定，偶有局部短暫陣雨發生的機率，以午後機率較高；冷空氣很弱、天氣仍偏熱。

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