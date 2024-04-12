還原寶林案調查過程！王必勝揭「這現象」恐致中央、地方失去互信

衛福部次長王必勝接受本報《官我什麼事》專訪時直言，處理食安問題時若高度政治化，將導致中央與地方專業人員失去互信，帶來更大的危機。（記者張家睿攝）

2024/04/12 10:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕寶林案造成嚴重死傷震驚社會，原本由台北市政府主責的案件，因衛福部察覺案件不單純且為協地方檢驗量能不足而介入調查，然而在外界質疑北市府第一時間沒能扣回關鍵食材、反應慢半拍時，責任卻變成要中央一肩扛，衛福部次長王必勝接受本報《官我什麼事》專訪時直言，處理食安問題時若高度政治化，將導致中央與地方專業人員失去互信，帶來更大的危機。

對於此次食物中毒案，地方的責任義務在哪？王必勝說，疑似食物中毒事件都有通報及採檢流程，中央制定指引或辦法讓地方政府依循，實際執行者就是地方政府，當地方沒有辦法處理，例如檢驗量能無法應付或案情複雜難以釐清時，中央就會介入，而此案相當特殊，涉及死亡，且個案症狀與一般食物中毒案不同，中央因此主動介入。

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王必勝指出，例行的事大家都會做，一個政府能不能做得更好，就要看特殊事件、危急事件發生時的危機處理能力，其中「當責」的態度更是關鍵，此次事件考驗著政府的危機處理能力，政府若能當責，就會覺得「這就是我的職責，我就會很努力去做，如果又有能力，就會把這些事情都做好。」

然而從台中市政府的西布特羅瘦肉精事件到台北市的寶林案，可看到兩個縣市政府面臨所謂的「危機」時，最後都是甩鍋中央，對此王必勝認為，可以看到這幾次事件被高度「政治化」，讓中央跟地方的專業人員失去了互信，進而妨害到專業。

他強調，國家的施政架構是由中央制定政策並負責監督，而地方則負責執行，執行政策時需中央與地方合作，高度政治化就沒辦法回歸專業、回歸科學，這也是中央和地方都應該認真檢討的地方。

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