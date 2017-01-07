花10萬也抽不到！ 玩家呼籲「少女與戰車」公布轉蛋機率

許多手機遊戲都有「轉蛋」抽角色或是卡牌這種付費模式，為了得到想要的角色，往往需投入大量金錢。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-07 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多手機遊戲都有「轉蛋」抽角色這種付費模式，想要得到某些角色必須要有付出大筆金錢的覺悟，但往往你投資大量金錢，卻無法如願，有網友在PTT爆料，在手機遊戲「少女與戰車」中存了10萬台幣來轉蛋，依舊抽不到所謂的隱藏角色，令人氣結。

有網友在PTT表示，由台灣遊戲公司辣椒方舟所代理的日本手機遊戲「少女與戰車 戰車道大作戰！」，昨（6日）推出新轉蛋，除了推出新的稀有卡角色外，還透露轉蛋中有隱藏角色供玩家挖掘，但從昨天整日下來，該遊戲討論區的玩家們，皆無人反應有抽到該卡，裡頭不乏儲存數萬元者。

更有一名大手筆課金10萬元的「課長級」玩家，將轉蛋影片PO上網，稱自己已經投入10萬元仍無法抽到角色，直呼真是誇張的中獎機率；不少玩家呼籲官方應提供該角色的中獎機率。

許多網友看了紛紛表示：「手遊真好賺」、「10萬沒抽到，你有試過花20萬嗎」、「抽卡真的容易失心瘋卯起來狂抽」、「怎麼會有人會想玩台灣的轉蛋遊戲」、「手遊轉蛋目前就是官方有絕對優勢」。

日本日前也發生過手遊活動稀有角色出現機率過低，引發眾多玩家非議的事件，有日本玩家花了70萬日幣（約台幣20萬元）也沒抽到，隨後日本修法規定，要求遊戲付費轉蛋，要明示機率的比較對象名稱等資料，也就是必須公佈各別角色的中獎機率。

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