| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

花10萬也抽不到！ 玩家呼籲「少女與戰車」公布轉蛋機率

許多手機遊戲都有「轉蛋」抽角色或是卡牌這種付費模式，為了得到想要的角色，往往需投入大量金錢。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-07  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多手機遊戲都有「轉蛋」抽角色這種付費模式，想要得到某些角色必須要有付出大筆金錢的覺悟，但往往你投資大量金錢，卻無法如願，有網友在PTT爆料，在手機遊戲「少女與戰車」中存了10萬台幣來轉蛋，依舊抽不到所謂的隱藏角色，令人氣結。

有網友在PTT表示，由台灣遊戲公司辣椒方舟所代理的日本手機遊戲「少女與戰車 戰車道大作戰！」，昨（6日）推出新轉蛋，除了推出新的稀有卡角色外，還透露轉蛋中有隱藏角色供玩家挖掘，但從昨天整日下來，該遊戲討論區的玩家們，皆無人反應有抽到該卡，裡頭不乏儲存數萬元者。

更有一名大手筆課金10萬元的「課長級」玩家，將轉蛋影片PO上網，稱自己已經投入10萬元仍無法抽到角色，直呼真是誇張的中獎機率；不少玩家呼籲官方應提供該角色的中獎機率。

許多網友看了紛紛表示：「手遊真好賺」、「10萬沒抽到，你有試過花20萬嗎」、「抽卡真的容易失心瘋卯起來狂抽」、「怎麼會有人會想玩台灣的轉蛋遊戲」、「手遊轉蛋目前就是官方有絕對優勢」。

日本日前也發生過手遊活動稀有角色出現機率過低，引發眾多玩家非議的事件，有日本玩家花了70萬日幣（約台幣20萬元）也沒抽到，隨後日本修法規定，要求遊戲付費轉蛋，要明示機率的比較對象名稱等資料，也就是必須公佈各別角色的中獎機率。

相關影片請見：

廣告
  • 由台灣遊戲公司辣椒方舟所代理的日本手機遊戲「少女與戰車 戰車道大作戰！」，推出新轉蛋，但有玩家稱花了10萬元仍無法抽到稀有角色。（圖擷自「少女與戰車 戰車道大作戰」臉書）

    由台灣遊戲公司辣椒方舟所代理的日本手機遊戲「少女與戰車 戰車道大作戰！」，推出新轉蛋，但有玩家稱花了10萬元仍無法抽到稀有角色。（圖擷自「少女與戰車 戰車道大作戰」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少女與戰車 手機遊戲 課金 轉蛋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：花10萬也抽不到！ 玩家呼籲「少女與戰車」公布轉蛋機率


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.