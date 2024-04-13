道上大哥都不娶+9妹？網曝「這原因」是關鍵

女網友經常接觸黑道兄弟，發現很多大哥的妻子，並不是所謂的「+9妹」。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/04/13 23:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享，自己認識很多道上兄弟，儘管既定印象中，「+9妹」長相外型普遍都不差，但匪夷所思的是，黑道大哥都不娶她們當老婆，反而都選外表不算亮眼的路人。貼文曝光後，網友熱議。

日前一名女網友在Dcard發文，透露經常接觸黑道兄弟，發現很多大哥的另一半並不是所謂「+9妹」。原PO認為，可能是他們女人看多了，所以覺得漂亮的女生，就只是那樣而已，「奶大還是會摸膩，再正還是會看膩，甚至打炮打多了，會發現感覺很重要」。

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原PO又說，黑道大哥通常口袋都很深，往往會笑稱「漂亮的女生有啊，錢拿出來就有了」、「想看一群妹子恭敬歡迎你，你有錢就可以」，雖然他們的妻子長相都是「路人等級」，但都很有內涵，談吐都相當有邏輯，也都是做工程師、銀行人員、物理治療師等，且學歷普遍都有大學、研究所。

貼文一出，網友紛紛留言，「不只有黑道大哥吧，基本上越上層的人越是會這樣，正妹撒點鈔票就會聚過來，但要搬上檯面又不能只有外貌，不然一開口就直接破功了」、「好像很多小弟都比較愛+9妹，層級往上的還沒大哥的程度，比較喜歡氣質路線的？」，「我是不覺得黑道大哥跟8+9意思一樣，等級差那麼多，一個有腦、一個沒腦」。

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