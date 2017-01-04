北市「文化就在巷子裡」一月活動看這邊

2017-01-04 18:58

〔記者聶瑋齡／台北報導〕「文化就在巷子裡」系列活動， 在北市不同行政區的廣場、公園、學校、圖書館和廟口等地舉辦表演及藝術活動，一月將在捷運站、區公所與社區展演有三場演出，讓民眾在巷子就可以體驗藝術。

一月十四日晚上七點，大湖公園捷運站旁公園，有「魔浪超劇場」演出結合魔幻元素、戲劇效果的「頂尖對決-台北超時空要塞」；一月十八日上午十點到十二點，在中山區公所有「北美館志工大隊」的「贈年畫與印版畫體驗活動」；一月廿一日晚上七點，在成功社區中庭廣場舉辦「台北新潮樂集」，由樂手演奏各國音樂旋律的「世界風情畫」活動。

2007年推出至今的「文化就在巷子裡」，是由文化局所屬的台北市藝文推廣處、台北市立交響樂團、台北市立國樂團及台北市立美術館共同推出，將藝文特色與藝文的資源推進市民生活圈附近， 讓藝術就在台北市街角巷弄發生。