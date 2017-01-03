百年老校藏故事 這棵櫻桃樹好有愛
2017-01-03 17:49
竹田國小內的櫻桃樹，樹齡超過80年，在學校推動的食農教育中，成了最佳教材。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東竹田國小在民國前3年誕生，在第7任校長中野義一上任時，為了補充學生日常不足的維他命，特別在校園內種了西印度櫻桃，歷經80多年風霜的櫻桃樹，現在成了竹田國小幼兒園最佳的教學場所，學校讓孩子幫忙澆灌、摘採櫻桃，也教孩子們將櫻桃製成果醬，在食農教育中延續櫻桃樹的故事。
竹田國小校長謝俊明說，這一顆顆小小的紅色櫻桃，其實藏著教育者無私的心意，日治時期的校長，有感於戰爭物資匱乏，學生普遍營養不足，所以特地在校內種植櫻桃樹，希望補足孩子們的維他命C，隨著時代轉變，櫻桃樹漸漸失去原本的功能，學生們也對櫻桃樹開花、落果幾乎無感，在推動食農教育後，現在櫻桃樹成了最佳教材。
「上課時坐在樹底下聽講，下課後就墊高腳尖將透紅的櫻桃一顆顆摘下，收集作成果醬。」學生說，去年颱風讓櫻桃樹樹枝斷掉，他們幫忙把樹救回來，每天早上澆水、施肥，現在又能在櫻桃樹下聽故事和摘櫻桃。
幼兒園教師陳瀅竹說，孩子們聽完故事後有了回饋的心，把做好的果醬泡成櫻桃茶給老師喝，午候就成了師生們品嚐櫻桃果醬、櫻桃茶的幸福時光，食農教育帶孩子們更貼近生活的環境，除了繼續守護這棵櫻桃樹，也讓愛與回饋深植孩子心中。
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