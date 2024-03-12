史亞平丈夫輸入致癌隆乳藥害慘11女 判10年11月定讞

台中萌葳診所院長郝治華使用含致癌物質的「丙烯醯胺」藥物，先後為11名女子隆乳導致胸部陸續出現病變，違反藥事法，台中高分院更一審依28件違反藥事法罪一罪一罰，共判處10年11月徒刑，將另行裁定一應執行刑期。（資料照，記者張軒哲攝）

2024/03/12 12:37

〔記者張文川／台北報導〕前汶萊代表史亞平的丈夫、台中萌葳診所院長郝治華被控使用含致癌物質的「丙烯醯胺」藥物，先後為11名女子隆乳，導致她們胸部陸續出現硬塊、病變，違反藥事法，台中高分院更一審依28件違反藥事法罪一罪一罰，共判處10年11月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

一審台中地院認定為接續犯，將郝治華依4罪併判9年5月徒刑，其中1年3月可易科罰金。二審台中高分院認為其中4人已和解，改判3年6月，其中2年9月可易科罰金，與一審差異主要在於輸入販賣禁藥部分改判無罪；最高法院撤銷，發回更審。

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台中高分院更一審認定郝治華觸犯28次輸入禁藥罪，各量處3月至10月徒刑，合計131個月徒刑，即10年11個月，均不得易科罰金，有部分可易服勞役，但未定合併刑期。

案經被告上訴，最高法院日前駁回被告上訴，全案定讞，郝治華近期須入獄，將由高中高分院另行裁定一應執行刑期。

郝治華於2009至2012年間，到德國購買含有丙烯醯胺的KOSMOGEL藥物，未經核准，就以托運、訂購進貨方式帶回台灣，他用該藥物替人做隆乳手術，向病患宣稱該藥物「效果比玻尿酸更好，沒有後遺症、副作用」等，每人收費25萬至50萬元，成功對12名女子以該藥實施注射隆乳手術。

11名被害人隆乳後，陸續出現硬塊、病變，之後就醫驗出是致癌物質丙烯醯胺，揭發全案。

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