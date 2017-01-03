華信春節離島再增36架次 今晚6時開放訂位

2017-01-03 14:48

〔記者歐素美／台中報導〕華信航空配合1月25日起至2月5日國人春節返鄉及出遊需求，針對金門及澎湖離島航線再規劃第二波加班機，其中，台北-金門30架次、台北-馬公4架次、台中-馬公2架次，共增開36架次、3744席機位，並於今天（3日）晚間6點開放訂位，呼籲民眾把握機會訂位購票。

民航局於去年12月6-7日開放第一波春節離島班機訂位，華信航空除正班機364架次外，並調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機運能，提供離島加班機226架次，今天則再增加第二波春節加班機36架次。

華信航空表示，2017年國內航線春節疏運期間，華信航空總共提供626架次、7萬1584席機位，以滿足春節疏運期間，旅客搭機返鄉及旅遊需求。

為鼓勵民眾春節期間多利用反向及離峰時段班次，華信航空並推出春節離峰班機、享7折早鳥優惠方案，只要在搭機14天前訂位購票，就可享有7折限量優惠票價，民眾可透過華信航空網頁、APP、客服專線 412-8008（手機+02）、7-ELEVEN ibon、全家 FamiPort或機場臨櫃訂位及購票。