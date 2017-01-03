田中實加身分造假 精神科醫師談「幻謊」

2017-01-03 09:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕以「灣生回家」藝術和紀錄片感動很多人的作者田中實加，坦承身分造假，引發社會譁然。草屯療養院精神科醫師沈政男說，她的行徑類似臨床心理學上的幻謊，說謊讓她活在編織的虛幻世界裡。說謊心理類型多，詐騙集團應該是屬於反社會人格者，很難對「被騙」有同理心。

沈政男在臉書為文指出，幻謊行為或特質意指，此人習慣性說謊，謊話講得又多又密，內容環環相扣自成系統，而且並非純粹為了外在誘因而說謊，即非為了趨吉避凶而說謊，而是謊話所編織的虛假世界本身便能帶來滿足感受，也就是一種內在誘因。

沈政男說，有幻謊特質的人，通常都會假造姓名、身分、身世、學經歷，把自己講成另外一個更光鮮亮麗、吸引目光的人，在名氣、學經歷與身分地位的層層堆疊下，就會讓當事人變成另外一個人，曾騙過前總統陳水扁的黃姓少年、電影「神鬼交鋒」的假飛行員都是幻謊的偽裝者。

沈政男也說，這種類型的人多清楚自己在說謊，但也有說謊不自知的，像失智和酒癮患者。

至於詐騙集團說謊變成工作，這類人或許就是有反社會人格疾患的人，無法對「被騙」的感受有同理心。

沈政男強調，不管什麼說謊心態，都有可能被揭穿，因此要避免被戳破，誠實才是上策。