防血荒 同濟會號召民眾捐熱血

同濟會中A區台中會舉辦捐血活動。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-01 14:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時序進入冬季，且將過農曆春節，學生也將放寒假，捐血中心又將面臨血荒，國際同濟會台灣總會中A區會長楊裕進今天及明天號召會友及民眾，進行捐血，希望能捐250cc、700袋。

對捐血中心而言，一旦遇到天氣變冷，或者放寒暑假，捐血的人數就會變少，因為大部份捐血者都是學生，若放長假，就會影響捐血。

國際同濟會台灣總會中A區台中會今天上午到中正公園的捐血中心舉辦捐血活動，除了會友們捐熱血，也號召民眾們一同捐血。

台中會會長楊裕進表示，他詢問捐血中心，得知冬天及寒暑假就容易鬧血荒，1月底又是過年又是寒假，最近天氣又將變冷，深怕捐血中心的血庫會不足，因此排定元月1日及2日2天元日假期，號召會友及民眾一起來捐血。

楊裕進表示，雖然選定日子相當有意義，但卻面臨到民眾可能會忙著跨年及元旦升旗後回家補眠而不出門，因此便在近日開著宣傳車四處放送，還在人潮密集的地方發送文宣。

不過，如同楊裕進預料，今天在上午10點左右，捐血的人潮還是不多，他表示，今天下午及明天人數就會增加，預估可捐出700袋，希望愛心民眾趕快來捐血，不但有小禮物，還可抽獎。

就他了解，目前最缺的是O及A型，但是來捐的民眾有各種血型，相信可以有些助益。

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