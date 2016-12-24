桃機耶誕公益音樂會 原民小朋友歌聲傳遞祝福

昇恆昌免稅店今天在桃園機場舉辦一場耶誕公益音樂會，桃園市三民國小合唱團在音樂會中，以純淨的歌聲，傳遞最真摯、溫暖的耶誕祝福。（記者朱沛雄攝）

2016-12-24 18:36

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕明天就是耶誕佳節，昇恆昌免稅商店今天在桃園機場舉辦耶誕公益音樂會，桃園市三民國小合唱團以純淨的歌聲，傳遞最真摯、溫暖的耶誕祝福，台灣女網好手張凱貞也在音樂會中擔任公益大使，代表昇恆昌致贈50萬元公益善款給台灣世界展望會所培訓的「台灣兒童合唱團」。

台灣世界展望會自1999年開始，於全台各地成立兒童文化隊，在原鄉部落招收兒童，透過語言、歌謠、傳統技藝等教學，讓兒童學習傳統歌謠、認識族群文化。2009年更正式成立「台灣兒童合唱團」，延續經濟弱勢兒童的照護工作，更藉由文化教育的推廣讓弱勢兒擁有與一般家庭兒童發展潛能和追求夢想的能力基礎。

今年聖誕節昇恆昌推出限量500份公益福袋，募得總共50萬元公益善款，該收益全數捐助予台灣世界展望會所培訓的「台灣兒童合唱團」，支持展望會文化教育的推廣，同時鼓勵偏鄉孩童不因資源匱乏而失去探索、拓展生命廣度的機會，並勇於追夢發揮潛能與天賦。

公益音樂會邀請世展會的合作夥伴「桃園市三民國小合唱團」演唱原住民歌曲，傳遞愛與祝福，天籟般的歌聲吸引不少旅客駐足聆聽，並在眾人要求下安可一曲，精彩的演出博得滿堂喝采。