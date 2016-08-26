南投受扶助家庭創新高 凸顯景氣低迷問題

2016-08-26 16:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投家扶中心為期3天的「受扶助家庭回娘家」活動，今日熱鬧展開，在景氣未見明顯復甦下，雖然受扶助家庭戶數與人數再創新高，但家扶中心愛心不變，仍比照往年發給每名兒童1700元扶助金以外，也讓兒童及家屬自行挑選二手衣物，並安排義剪，讓學童們可以開心迎接開學的到來。

據南投家扶中心統計，以往受扶助家庭約1700戶、3000名兒童，今年增至1987戶、3291人，還好社會溫情未因景氣低迷受影響，包括名間受天宮、玄真堂、太平元明宮、龍井興安宮、南投縣家庭照顧者關懷協會等團體，捐贈白米、食用油、乾糧等各項物資與善款，讓回娘家活動得以持續辦理。

家住信義鄉就讀國小的「小明」兄妹，也隨著7旬的阿嬤來到家扶中心，阿嬤讓這對兄妹接受義剪之際，也獨自前往二手衣物區挑選，沒多久就「滿載而歸」，並表示，衣服或鞋子是否合身、合腳，倒在其次，重要的是穿的暖、免於著涼，也感謝家扶中心的照顧。

南投家扶中心主任魏季李說，外界捐贈給該中心的衣物相當多，該中心僅扮演「中繼站」角色，讓二手衣物能延伸「愛」的功能，也希望大家能踴躍加入扶助行列，共為關懷弱勢民眾盡分心力。