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玉山園區39歲生日 發表新書「山林族語」追尋傳統地名

玉山國家公園管理處39週年處慶，並舉辦「山林族語」新書發表。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處39週年處慶，並舉辦「山林族語」新書發表。（玉管處提供）

2024/04/10 15:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處今年成立滿39週年，今於水里遊客中心舉辦處慶並發表新書「山林族語—玉山國家公園原住民族傳統地名與文化意涵」，玉管處表示，園區與布農族、鄒族傳統生活領域高度重疊，昔日的遼闊山林是原民先祖徜徉之地，隨著時代遞嬗，原民地名傳遞著自然永續的傳統智慧，因此選在處慶發表新書，展現玉山園區「溯源」、「還原」成果。

玉管處表示，早在漢人、日人進入玉山之前，玉山就與布農族及鄒族的文化歷史密不可分，包括洪水神話、居住、遷徙活動，以及舊社遺跡等，同時也留下具人文生態意義的傳統地名，例如玉山，大部分布農族的郡社群稱Usavih，巒社群則念Saviq，鄒族稱為Patungkuonu。

此次發表「山林族語」一書，係因2021年起園區啟動「原住民族地區傳統名稱與文化意涵調查計畫」，邀請布農族台東大學教授海樹兒．犮剌拉菲（Haisul Palalavi）撰寫，並請布農族及鄒族語言專家學者協助審查。

調查從南投縣信義鄉、高雄市桃源區、嘉義縣阿里山鄉，再到花蓮縣卓溪鄉，並以濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪3大水系為單元，透過文獻和口傳2個管道，找出玉山園區曾經出現或至今仍流傳的地名、山川、山頭、舊社、耕地等。

除了蒐集名稱與緣由、故事外，更將地名以現行拼音「還原」成布農語或鄒語，透過系統性的整理展現「溯源」與「還原」兩大精神，盼將玉山園區的永續保育，以及人與土地的互動讓更多民眾認識。

玉山國家公園管理處39週年處慶，發表「山林族語」新書，書中訪談鄒族魯富圖群耆老Pasu'e Usaiyana（文進光，右）。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處39週年處慶，發表「山林族語」新書，書中訪談鄒族魯富圖群耆老Pasu'e Usaiyana（文進光，右）。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處39週年處慶，舉辦「山林族語」新書發表，並介紹園區今昔差異，例如對關地區日治時期有對關駐在所（圖上，文高明提供），現今只剩基座遺跡（圖下）。（玉管處提供）

玉山國家公園管理處39週年處慶，舉辦「山林族語」新書發表，並介紹園區今昔差異，例如對關地區日治時期有對關駐在所（圖上，文高明提供），現今只剩基座遺跡（圖下）。（玉管處提供）

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