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國軍又拍道歉影片 這次卻帶著濃濃洋蔥...

國防部26日公開九三軍人節影片，以軍人向親屬道歉方式點出軍人辛勞。（圖擷自國防部發言人臉書影片）

2016-08-26  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今公開一支「道歉影片」，國軍連番說了多次「對不起」，卻令人感動想哭？原來是九三軍人節即將到來，影片以軍人一一向親人道歉的方式，點出國軍的忙碌辛勞。

「國防部發言人」臉書專頁26日公開最新影片，寫道「國軍又要說：對不起！」並標記「九三軍人節」。影片中，軍人一個個向太太、女兒、媽媽、女友、爸爸說聲「對不起」，因為軍務繁忙，讓他們無法常伴最親愛的人身邊。這些家人也笑著回應他們說「辛苦了！」。影片結尾，這些人齊聲對國軍喊出，「您辛苦了，九三軍人節快樂！」

影片推出不到一天，就有近30萬次觀看，網友反應兩極，有許多人感動表示支持國軍，但也不少人認為打悲情牌太過煽情。也有許多軍人趁此機會「告白」，向家人表達滿滿的謝意和歉意。

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