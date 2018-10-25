蘇鼓勵學子 踴躍參與公共事務

2018-10-25

參與淡大學生講座 「投票決定一個城市未來四年的發展」

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨晚到淡江大學參加「公民計畫」講座，他以「不斷學習的蘇貞昌」為題和青年學子交流。他在會後受訪，批評國民黨新北市長候選人侯友宜前天晚上臨時取消講座，恐怕是因為「傲慢」或「心虛」才臨時缺席。

侯演講延期到十一月一日

侯友宜的發言人侯慶莉表示，因為普悠瑪列車發生重大事故，侯友宜考量全國民眾關切救災並想提供援助，因此建議主辦單位淡大學生會延期，造成學生困擾深感抱歉，已和淡大學生會取得共識，將演講延期到十一月一日舉行，侯友宜將出席，也期盼和學生交流。

蘇貞昌開場時先讚揚學生舉辦講座的辛勞和用心，他意有所指地說：「如果遇到本來說要來，半夜十一點半又說不來的，該怎麼辦？」暗諷侯友宜前晚臨時取消講座。

蘇貞昌暢談昔日擔任美麗島大審辯護律師、台北縣長、行政院長的經驗，表示「我從來不後悔參與政治」，他強調，因為要做事需要站在那個位置上才有資源，有了分配資源的權力才能分配在貧瘠的地方，參與政治也攸關抉擇和判斷，「有些人在威權時代選擇奉命行事，也有些人照道德良知做出判斷。」他鼓勵年輕學子踴躍參與公共事務，投票就是最簡單的公共參與，投票做出的抉擇將決定一個城市的未來四年如何發展。

學生提問如何理解威權時代和轉型正義？蘇貞昌請學生多想想平常生活若遇到「莫須有」狀況時所受的委屈，有些人在威權時代讓政府羅織不存在的罪名，受了幾代的委屈，轉型正義就是要撕開貼了一輩子的標籤。

蘇貞昌會後受訪表示，侯友宜對青年學生這樣做很不應該，因為籌備活動又不是一、兩天的事，學生策劃兩個多月了；他認為侯友宜臨時取消是因為傲慢，「他想說不來照樣當選」，另一個原因是心虛，因為對市政不熟悉。