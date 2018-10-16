侯不表態辯論 新北青年論壇取消

2018-10-16

〔記者李雅雯／新北報導〕由多所大學社團主辦的「雙北市長青年論壇」，籌備團隊昨晚發布聲明指出，因為國民黨新北市長參選人侯友宜屢以「行程繁多」為由，未能明確表態是否參加，甚至開出條件要求「蘇貞昌應該先回覆深澳電廠相關議題」才願意討論是否參加，籌備團隊因此取消新北場的論壇，對此深感扼腕。

侯友宜的發言人賴冠群表示，尊重學生團體所做的決定；蘇貞昌的發言人黃韋鈞批評，侯先前公開表示「不怕辯論」，事實證明說一套、做一套，早在一個多月前就有三家媒體邀請侯簽署辯論意向書，侯卻拖延、不回應；學生如今邀約參與論壇，市民又看到侯用盡各種藉口拒絕參加，還以「再討論」欺騙學生，對此表達譴責。

蘇辦：侯說一套做一套

黃韋鈞抨擊說，深澳電廠已確定停建，侯友宜卻繼續躲在假議題後面，一直不願面對市政辯論，怯於接受檢驗，根本沒有能力治理有四百萬人口的新北市。

青年論壇的籌備團隊發布聲明表示，侯友宜競選團隊起初雖然接下邀請函，但接洽的過程中，屢以「行程繁多」或「再討論」、「未獲授權」為由，未明確表態是否出席，縱使籌備團隊強調願意配合侯的行程，也願意溝通蘇貞昌來配合時間，但侯辦卻以「蘇貞昌應先回覆深澳電廠相關議題」做為討論的前提，讓籌備團隊深感扼腕，因為新北場僅有蘇貞昌一人出席，不得不宣布新北場的論壇取消。