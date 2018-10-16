柯自比民主運動先驅 丁：蔣渭水有核心價值 柯有嗎

2018-10-16

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲十三、十四日連續兩天出席蔣渭水紀念廣場啟用及台灣新文化運動紀念館開幕，皆與民主運動先驅蔣渭水相關，並多次比喻自己是繼承蔣渭水遺志。國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪諷刺地說：「蔣渭水是有核心價值的人，柯文哲他有嗎？」

丁守中昨出席北投長青團九九重陽敬老餐會致詞時說，台北再過三年，六十五歲以上人口會超過廿％，社會一定要做好準備，但柯文哲每天都在當網紅，沒有照顧年輕人跟長者，把全台灣都有的重陽敬老金取消，但柯爸、柯媽卻都在新竹拿四千元的敬老金。

由於是地方大型活動，不僅國民黨主席吳敦義到場致意，許多議員及議員參選人紛紛出席拜票，其中也包括之前與丁爆出嫌隙的無黨籍議員林瑞圖，以及與丁在二○一六年立委選戰交手的民進黨立委吳思瑤。丁守中與兩人皆無互動，當丁在台上致詞時，林敬完酒就快速離場；而吳思瑤於台上為子弟兵拉票時，丁則默默敬酒，不理會台上的吳。

另外，柯文哲曾稱此次拚連任不會有競選歌曲，但日前卻在臉書釋出一支和嘻哈歌手合作的影片，外界質疑根本衝著近期才推出RAP風競選歌曲的對手丁守中。丁守中昨表示，柯一直用龐大的市府資源做網路行銷，應該要求柯公布用了多少行政資源、公帑在選舉上。