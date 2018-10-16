「我講人權，他講經濟」 姚：柯乾脆說 習也讓中國強大

2018-10-16

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智前天批市長柯文哲動用網軍、柯粉，營造噤若寒蟬的氣氛，可能導致台灣變成菲律賓；柯昨卻指姚「失言」，還說菲律賓在杜特蒂當總統後，連年經濟成長率逾六％；姚昨回嗆：「他乾脆舉習近平也讓中國非常強大」、「我跟他講人權，他跟我說經濟發展」。

對於目前選情三分天下，姚文智說，若因害怕國民黨提名的丁守中當選，而投票給爭取連任的市長柯文哲，「頭殼有問題」，就像前總統陳水扁當年參選台北市長也是「三腳督」勝選；前行政院長游錫堃二○一四年參選新北市，差點擊敗對手；桃園市長鄭文燦參選也不被看好，最後仍贏得勝利。他喊話：「不要發生游錫堃的遺憾，要創造鄭文燦的奇蹟。」

質疑柯與遭通緝醫師有交情

姚秀截圖促面對活摘器官爭議

對於柯文哲指姚「失言」，姚昨也出示杜特蒂為掃毒槍殺近四千人的新聞報導駁斥，指掃毒固然須支持，但這種霸權的民粹主義，視人權為無物，就是我們不期待的民主發展，這絕非失言。

姚昨也出示未曝光的照片及社群媒體發文截圖，指柯文哲與遭國際通緝、疑涉活摘器官醫師陳靜瑜頗有交情，要柯正面回答此事。

姚透露，接下來要採取「單打雙不打」的策略，單數日檢驗柯文哲的言行及市政作為，雙數日則要提政策，目前至少談了十多項，還會陸續提出。