星巴克爆偷拍 富家狼抓到了

2018-08-21

已婚王嫌留學美國 擁億元房產

〔記者鄭景議／台北報導〕知名連鎖咖啡「星巴克」台北市內湖區洲子門市爆發偷拍案，偷拍狼以HTC RE水管相機偷拍女客如廁，初估犯案時間長達一年以上，拍攝照片七千多張，受害者上百人。警方調查，涉案人是曾留學美國、曾在竹科開科技公司、在北市坐擁上億房產的四十五歲已婚男子王忠祥，昨到大直明水路豪宅將他拘提到案，王男否認犯案，但警方掌握涉案證據明確，仍依涉犯妨害秘密罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

今年五月二十四日，一名年輕女子在洲子門市喝咖啡，如廁發現牆角紅光閃爍，定神一看，水管型相機黏在木板上，直直對著她屁股，嚇得衝出大喊：「有人偷拍！」當時偷拍狼王忠祥就坐在廁所旁座位上，以遠端遙控監看畫面，形同現場直播，見東窗事發倉皇逃逸，還險些跌倒。

涉嫌以水管相機 偷拍女客如廁

警方查出他持星巴克儲值卡消費，依消費紀錄及水管型相機內記憶卡的生活照及家庭照，昨下午在大直明水路住處逮捕王忠祥，並持搜索票搜索，起獲筆記型電腦六部、手機兩支、攝影機兩部、外接硬碟及ＵＳＢ隨身碟共十二個。

據了解，目前無業的王忠祥沒有前科，是韓裔台僑，住大直明水路一間五十多坪的豪宅，已婚育有三個小孩，最大的剛上國中，警方昨到他家搜索時，王妻得知丈夫涉嫌偷拍，傷心直說「怎麼可能」。

警搜7千多張照 嫌仍否認偷拍

警方在起獲的記憶卡中，除發現受害男子及女子的照片外，還有不少王的家庭照、生活照，甚至自拍照；不過他只承認有在那段時間前往星巴克，也持有HTC RE水管同款相機，但否認偷拍，對於偷拍相片中為何有家庭照，一律以「不知道」帶過。

據指出，遭搜出的七千多張照片中，不但有星巴克，還有台北市各地區的咖啡廳、百貨公司、賣場、餐廳、汽車旅館，而星巴克洲子門市案有四名女子受害，已有兩人完成報案，另兩人還待確認身分，其餘地點及被害人，警方表示還需釐清確認。