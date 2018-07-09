搶資金回流 各國減稅大作戰

2018-07-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來美國、英國、挪威、瑞典、日本等國紛調降企業稅率，希望鼓勵本國企業將海外資金匯回，增加國內投資和就業，顯示降稅已成為國際趨勢，各國展開減稅大賽似難避免。

美國川普政府去年十二月通過減稅方案，企業所得稅率由三十五％降到二十一％，美企滯留海外利潤，只要一次性繳交八％到十五．五％稅率，就能把大量現金匯回美國。美銀美林預估，回流資金可能高達兩千億到四千億美元（約六．一兆到十二．二兆台幣），這些資金將用於增加投資、買回自家股票或增發股息，有助拉抬美國經濟及股市。

日本去年十二月也通過將公司稅由三十％調降到約二十％，但只適用於積極加薪和增加國內資本支出企業，預計從二○一八會計年度生效，將實施三年；日本透過此降稅措施，企業實質有效稅率可降到經濟合作發展組織（OECD）平均約二十三％水準。

北愛爾蘭從今年四月起，將公司稅稅率由二十％降到十二．五％，與愛爾蘭一致，希望仿效愛爾蘭用低稅率創造競爭優勢；英國計畫在二○二○年前，將公司稅稅率由目前二十％降到十七％，以留住因英國脫歐可能出走的英企，且吸引更多外企進駐投資。

挪威今年起將公司稅由二十四％降到二十三％；瑞典七月一日起將公司稅由二十二％降到二十％，促使北歐鄰國丹麥工業總會呼籲政府跟進，以免引發資金移轉效應，使丹麥失去投資機會。澳洲政府今年初也提出削減公司稅六五○億澳元（四八三億美元）的法案，希望刺激國內投資與經濟成長。