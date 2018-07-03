民進黨南市內憂外患 竹市面臨挑戰

2018-07-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在縣市長選戰佈局大致底定，但仍有部分縣市出現泛綠勢力分裂、黨內派系整合問題，成為選戰隱憂。如新竹市、台南市、嘉義縣有泛綠的無黨籍參選人角逐分票；台南市、宜蘭縣因過去黨內初選與提名過程產生的紛擾，也還待黨中央整合尋求團結。

南市大亂鬥加初選紛擾 待黨中央出手

台南市長選舉目前多達六人參選，民進黨台南市長參選人黃偉哲面臨「內憂外患」。包括宣稱有前總統陳水扁支持的前台聯立委許忠信以無黨籍身分參選，前台南縣長蘇煥智也要以無黨籍身分投入選戰。黨內人士表示，蘇煥智這艘「鐵達尼要轉向」，雖然有提早幾天獲知訊息，但沒人能勸得動蘇，不過，許、蘇應不至於影響黃勝選。

台南因黨內初選產生的巨大裂痕，在行政院長賴清德居間協調下，獲得一定修復。賴揆在六月南下為黃站台固票，還找來廿多名黨籍議員參選人餐敘，力求團結。另據悉，選對會召集人陳明文、林錫耀也嘗試撮合黃偉哲與立委陳亭妃陣營關係，兩人今年五月再次找上黃陣營，黃也向黨中央表達願意釋出善意的態度。

黨內人士形容，整合有很多層次，台南綠營至少做到各陣營「檯面上不會惡言相向」，維持表面和平。至於實際選戰團隊，還是黃偉哲自己陣營和子弟兵運作操盤為主。

被喻為「五星級市長」的新竹市長林智堅，連任之路也受到挑戰，除了對戰國民黨新竹市長參選人許明財外，過去幫林智堅助選的無黨籍新竹市議長謝文進，也表態參選市長。儘管與謝文進關係密切的立院民進黨團總召柯建銘多次溝通，但謝文進仍堅持參選，預計十一日宣布。

謝文進有意參選新竹市長

地方人士認為，謝文進參選一事應已無法改變，但謝參戰，對林智堅選情影響不大，也不至於影響綠營與無黨籍勢力關係，議員選舉畢竟是自己顧自己的地盤，但關係是否生變，要待下次立委及總統大選才會見真章。

至於被認為有黨內分裂危機的宜蘭縣，在民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀請託總統府秘書長陳菊促成下，代理縣長陳金德已開始陪同陳歐珀出席地方村里座談。