美301清單 經濟部：對台影響不大

2018-04-05

資通訊類未列筆電、手機 機械類我鎖定中內需市場

〔記者羅倩宜／台北報導〕經濟部國貿局指出，美國貿易代表署（USTR）公告對中國三○一制裁建議清單，包括航太、資通訊、機器人及機械產品等共計一三三三項，台灣最擔心的資通訊和機械類，前者因筆電、手機及平板均未納入，「對台廠供應鏈影響不大」；後者主要鎖定中國內需市場，轉往美國不多。

5月15日美舉辦公聽會

USTR建議制裁清單出爐，國貿局表示，接下來還有幾個重要期程，包括：五月十一日各界提書面意見、五月十五日舉辦公聽會、五月二十二日提公聽會後的反駁意見，接著再由USTR做出最後決定。

國貿局表示，USTR建議的一千多項產品清單，去年中國銷美約四六四億美元，預估今年將達五○○億美元，列入清單的產業包括藥品及醫材、航太、鋼鋁、機械、電機、船舶、儀器、車輛等。

逾千項入列 機械類最多

其中，以機械類金額最高，包括引擎、工具機及零件等，去年中國銷美二○○．四億美元、占美國該類產品進口十三．六七％；電機類一四四．五九億美元居次、占二十．一％，包括電視機、電子零件等；儀器類六十四．四七億美元、占九．七一％，包括醫療器材、電影用攝影機等。

經濟部表示，昨清單出爐後，即由工業局提出初步衝擊評估，結論是「對台廠影響不大」。例如，先前各界最擔憂的電子產品，台商在中國有大量代工廠，但此次積體電路、筆記型電腦與手機均未在清單中，因此衝擊較三月底預估的小。

至於機械產品，我國產業機械及工具機在中國布局以當地內需為主；光學及儀器產業方面，我國出口面板至中國也是供應當地市場；至於醫療儀器及器材，中國產品採用台灣出口原材料占比也小，預估影響有限。

經濟部表示，將密切注意本案後續發展，並持續與公協會進行全面盤點，就我國出口中國的中間財及在當地投資的產業，了解對我產業的影響；未來也將擴大台灣研發及生產比重、鼓勵創新及多元布局，以因應貿易戰。